Bir özel harekat polisinin gerçek yaşam hikayesinden sinemaya uyarlanan "Kızım ve Ben" filminin galası yapıldı.

İstanbul Sapphire AVM'de yapılan galaya, film ekibinin yanı sıra birçok davetli katıldı.

Filmde özel harekat polisi "Doruk" karakterini canlandıran Cemal Hünal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmin çok özel bir proje olduğunu söyledi.

Hünal, filmde severek çalıştıklarını belirterek, "Çok duygusal bir senaryo. Hem bir aile hikayesi hem bir polisin hikayesi. Çok emek verdik. Benim için çok güzel bir anlamı var. Gerek polislerimize atfedildiği için, gerek parçalanan ailelere ve çocukların çektiği acılara değindiği için. Samimi bir proje, umarım seyirci beğenir." diye konuştu.

"Kızım ve Ben"in gerçeği yansıtmaya odaklandığını vurgulayan Hünal, böyle bir filmde hem dram hem komedinin doğal olarak oluştuğunu ifade etti.

Filmi yazıp yöneten Murat Gürvardar ise yapım ekibinin her türlü desteği sağladığına işaret ederek, "Cengiz ağabey (Kurtoğlu) kendini oynadı. Çünkü gerçek hayat hikayesinde Cemal Bey'in canlandırdığı karakter Cengiz ağabeye hayranmış. Rica ettik o da geldi. Çok güzel oyuncularla çalıştık." dedi.

Yapımcı Burak Memişoğlu da filmin gerçek bir yaşam hikayesi olma özelliğiyle farklı olduğunu ve Cemal Hünal'ın özel harekat polisini başarıyla canlandırdığını dile getirdi.

Filmde konuk oyuncu olarak yer alan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu ise filmin bir yanıyla sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti.

Filmin konseptini oluşturan Salih Memişoğlu da duygusallığına dikkati çektiği filmin gelirinin Dünya Şehit Çocukları Vakfı'na bağışlanacağını kaydetti.

"Kızım ve Ben"

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Zülal Memişoğlu'nun da yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Muharrem Dokur üstleniyor.

Filmin kadrosunda ayrıca Ayça Kuru, Teoman Ayık, Gizem Hatipoğlu, İskender Bağcılar, Merve Sarıtaş, Emre Özcan, Eniz Aybar, Tuncay Çağıl, Dursun Ali Şahin, Cem Cücenoğlu ve Barış Nalbant bulunuyor.

Sinemaseverlerle 6 Nisan'da buluşacak filmin konusu özetle şöyle:

"Doruk, varlıklı bir ailenin tek çocuğudur ve en büyük hayali polis olmaktır. Doruk bu hayalini gerçekleştirir ve akademiden birincilikle mezun olur. Bir operasyon sırasında tanıştığı Serap'la kısa sürede bir kız çocuk sahibi olurlar ama küçük Zeynep'in doğuşunun ardından Serap evi terk eder. Kahraman bir özel harekat polisi olan Doruk hem işini hem kızının bakımını üstlenir. Nihayet kızıyla sarsılmaz bir bağ kurduklarında ise Serap geri dönecek ve herkes için zorlu bir alışma süreci başlayacaktır."