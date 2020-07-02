'Kızım Gibi Kokuyorsun' 10 Temmuz'da vizyonda! Olgun Özdemir'in yazıp yönettiği, bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası yarışmadan ödülle dönen Kızım Gibi Kokuyorsun 10 Temmuz'da Bir Film dağıtımıyla vizyona giriyor.

Son olarak pandemiden dolayı dijital olarak gerçekleştirilen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde En İyi Seyirci Ödülü kazanan Kızım Gibi Kokuyorsun aynı zamanda festival zamanı sosyal medyada en fazla etkileşim alan film oldu!

Bir buluşma, kesişme ve arama hikayesi olan Kızım Gibi Kokuyorsun, kültürel olarak kayıplar üzerinden bir birleşme sunuyor. Dünyayı etkisi altına alan IŞID saldırıları sonucu farklı dil ve dinlerden bir araya gelen insanların ortak problemine odaklanıyor: Kayıplar ve Acı!

Mor Ufuklar ve Vicdan Ağacı filmleriyle tanınan Olgun Özdemir'in üçüncü filmi olan Kızım Gibi Kokuyorsun; Türk, Amerikan ve Fransız ortak yapımı. Kültür Bakanlığı desteğiyle çekilen filmde Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil, Tolga Güleç, Deniz Arna, Muhammed Cangören ve Fehmi Karaaslan rol alıyor. Dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Kürtçe olan film Hatay, Antakya, İskenderun, Samandağ, Antep, Urfa ve Fransa'da çekildi. Görüntü Yönetmenliğini Ali Utku'nun yaptığı, müziklerinde Onur Tarçın'ın imzası bulunan film aynı zamanda Fransa ve Belçika'da da vizyona girecek.

Konu: 14 Temmuz 2016 tarihli Bastille günü tüm aile fertlerini Nice'deki IŞID saldırısında kaybeden (Clemence Verniau) Beatrice; babasının vasiyeti üzerine cenazeleri göç ettikleri Antakya Vakıflı Ermeni köyüne getirir. Beatrice gibi aynı örgütten mustarip Suriyeli Hevi (Yılşen Özdemir), ülkesine tatile gelmiş gurbetçi İbrahim (Çağlar Ertuğrul) ile yolları Samandağ'da bir motelde kesişir. Üçlüden birinin kayıp yakınını bulmak için yola çıkılır.

Kaynak: Bültenler