Kızıltepe Kaymakamı Çam, ilçedeki okul müdürleriyle bir araya geldi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ilçede görev yapan okul müdürleri ile görüştü.

Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda, eğitim ortamını iyileştirmek, okullar arasındaki farklılıkları azaltarak fırsat eşitliğini sağlamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve okulların ihtiyaçlarını karşılayarak, eğitim niteliğinin artırılması konuları görüşüldü.

Ayrıca, ana sınıfı açılabilecek fiziki şartları müsait olan ilk ve ortaöğretim kurumları ile diğer kurumların belirlenmesi noktasında istişarelerde bulunuldu.