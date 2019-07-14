Kızıltepe'de yangın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mobilya ve beyaz eşya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Koçhisar Mahallesi Şahkulubey Caddesi'ndeki Süphan Sakin'e ait 3 katlı mobilya ve beyaz eşya mağazasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu iletmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çabalar sonucunda yangını çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Kaynak: AA