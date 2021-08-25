Kızıltepe'de sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızıltepe'de sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor

Kızıltepe'de sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın etkili olduğu ilçe merkezinde vatandaşlar mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaya özen gösteriyor.

Vatandaşların, 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterdiği ilçe merkezinde cadde ve sokakların boş olduğu görülüyor. Kavurucu sıcaktan bunalanlar ağaçların altında serinliyor, klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ediyor.

Yüksek sıcaklıklar, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Sıcaktan etkilenen hayvanlar gölgelik alanlarda ve ağaçların altında serinlemeye çalışıyor.

Vatandaşlardan Murat Damar sıcaklardan dolayı insanların serin yerleri tercih ettiğini söyledi.

Kızıltepe'de sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

Risk haritasında sevindiren gelişme! Çok yüksek riskli tek bir ilimiz kaldı: Şanlıurfa
Risk haritasında sevindiren gelişme! Çok yüksek riskli tek bir ilimiz kaldı: Şanlıurfa
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Vladimir Putin İbrahim Aydemir Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Seda Sayan Düm Tek Tek Hande Erçel
Spor Muslera Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kızıltepe'de sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 16:02:16. #1.15#

title