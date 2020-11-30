Kızıltepe'de kadınlar boş mısır koçanını yakacak olarak kullanıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikinci ürün olan mısırın hasadından sonra boş kalan mısır koçanını kadınlar, kışlık yakacak ve tandırda yakmak için topluyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikinci ürün olan mısırın hasadından sonra boş kalan mısır koçanını kadınlar, kışlık yakacak ve tandırda yakmak için topluyor.

Kızıltepe Ovasında ikinci ürün olan mısırın hasadı kasım ayı ile birlikte başladı. Biçerdöverlerle biçilen mısırın atıkları da kadınlar tarafından toplandı. Kadınlar tarafından toplanan koçanlar torbalara dolduruluyor. Kadınlar bu koçanları mangal kömürü, sobada ve tandırda yakacak olarak kullanıyor. Boş mısır koçanı toplayan Emine Memiş "Sabah gelip akşama kadar bunları topluyoruz. Tandıra atıyoruz, mangala atıyoruz. Yemeği yapıyoruz bununla. Kömürden çok çok daha iyidir. Bunu doğal kullanıyoruz, sağlık için de iyidir. Açıkçası parada vermiyoruz ve çok iyi. Mısır koçanı oluyor bu. Biz bunu tandıra, ocağa atıyoruz, ekmek yapıyoruz, mangal yapıyoruz" dedi.

Bu zor ve zahmetli işte kadınların en büyük yardımcısı çocuklar oluyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı