Kızıltepe'de ilkokul öğrencilerine kitap dağıtılıyor
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Hüseyin Çam, Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kızıltepe'de ilkokul öğrencilerine kitap dağıtılıyor

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan ilkokul öğrencilerine okumaları için 100 temel eserden oluşan seçme kitapları evlerine teslim ediyor.

16.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:35
Kızıltepe'de ilkokul öğrencilerine kitap dağıtılıyor

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan ilkokul öğrencilerine okumaları için 100 temel eserden oluşan seçme kitapları evlerine teslim ediyor.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatları ile kaymakamlık ve belediye ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan ilkokul öğrencilerine 'Sen okursan Kızıltepe güzelleşir' sloganıyla 100 temel eserden oluşan 5 bin adet seçme kitap dağıtımına başlandı.

Kitaplarını alan çocuklar büyük bir sevinç yaşarken kendilerine kitapları hediye eden Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'a teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

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