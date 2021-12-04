Kızıltepe'de 3 Kasım Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızıltepe'de 3 Kasım Dünya Engelliler Günü etkinliği

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Kızıltepe'de 3 Kasım Dünya Engelliler Günü etkinliği

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 3 Kasım Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, engellilerle bir araya geldi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 3 Kasım Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, engellilerle bir araya geldi.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve Belediyesince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir düğün salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Çam ile eşi Dilek Çam, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Deniz Çezik, sivil toplum kuruluşlar temsilcileri, kurum amirleri ve engelli vatandaşlar katıldı.

Çam, programda, farkındalığı daha da artırmak için bir araya geldiklerini, farkındalığın önemli olduğunu söyledi.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu kaydeden Çam, şöyle konuştu:

"Sizlerin nasıl zorluklar içerisinde yaşadığınızı biliyoruz. Bunun için vatandaşlarımıza diyoruz ki birbirimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirelim. Devletin bütün birimleri olarak en önemli görevimiz hayatı kolaylaştırıcı adımlar atamak. Tabi ki bu adımları birlikte atmamız gerekiyor. Toplumun bütün katmanlarıyla atmalıyız. Farkındalık günleri toplumda bu hassasiyetin çok daha olgunlaşması noktasında önemli bir misyon. Her daim sizlere hizmet etmekten onur duyduğumuzu ve kapımızın sonuna kadar açık olduğunu belirtmek istiyorum."

Kızıltepe'de 3 Kasım Dünya Engelliler Günü etkinliği

Kızıltepe'de 3 Kasım Dünya Engelliler Günü etkinliği

ORDU'DA OTOMOBİL ÇALAN 3 ÇOCUK YAKALANDI

ORDU'DA OTOMOBİL ÇALAN 3 ÇOCUK YAKALANDI

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Bakan Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2)

Bakan Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2)

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title