Kızıltepe'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutladı - Haberler
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Kızıltepe'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutladı

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Kızıltepe'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutladı

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Çam, Kızıltepe Belediyesi kadın merkezlerinde görev yapan usta öğreticiler ile Aile Destek Merkezinde (ADEM) görev yapan usta öğreticilerin Öğretmenler Gününü kutladı.

Geleceğin büyük bir özveriyle inşa eden öğretmenlerin gününü kutladıklarını belirten Çam, öğretmenlerin, bir neslin yetişmesinde büyük rol oynadıklarını kaydetti.

Çam, "Çocuklarımıza iyi ve başarılı bir insan olma yolunda gerekli olan her değeri öğreten değerli öğretmenlerimizin üstlendikleri sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirdiğine yürekten inanıyorum. Yetişen her yeni nesil öğretmenlerin öğrettiği değerler doğrultusunda başarıya koşacaktır." dedi.

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AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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