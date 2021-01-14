Kızılırmak ve Hafik Gölü beklenen karla buluştu
Hafik Gölü ve Kızılırmak'tan kar manzaraları Sivas'ın Hafik ilçesinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı oldu.
Hafik Gölü ve Kızılırmak'tan kar manzaraları Sivas'ın Hafik ilçesinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı oldu.
Kuraklığın etkisiyle büyük oranda su seviyesi düşen Hafik Gölü'nde beklenen karın yağmasıyla gölde doluluk oranının artması bekleniyor. İlçeye yaklaşık 1 kilometre mesafeden geçek Kızılırmak'ta kuraklıktan etkilenmiş akım hızı ve su seviyesi geçen yılların aynı dönemine göre büyük oranda düşmüştü.
Kar yağışıyla birlikte Kızılırmak'ın normal seviyelerine gelmesi bekleniyor.
Beyaz kar örtüsünü bürünen Kızılırmak ve Hafik Gölünde güzel görüntüler oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz