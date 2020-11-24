Kızıldeniz'de 5 Husi mayını imha edildi
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Kızıldeniz'de 5 Husi mayını imha edildi

24.11.2020 14:02 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:08
Kızıldeniz'de 5 Husi mayını imha edildi

Suudi liderliğindeki koalisyonun Yemenli Husiler tarafından Kızıldeniz'e döşenen 5 mayını imha ettiği belirtildi.

Suudi liderliğindeki koalisyonun Yemenli Husiler tarafından Kızıldeniz'e döşenen 5 mayını imha ettiği belirtildi.

Suudi medyasında yer alan habere göre, Suudi liderliğindeki koalisyon Yemenli Husiler tarafından Kızıldeniz'e döşenen 5 mayını imha etti. Mayınların İran yapımı 'Sadaf' tipi olduğu iddia edildi. Koalisyonun toplamda 163 deniz mayınını imha ettiği belirtildi.Koalisyonun açıklamasının, Husilerin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan bir Saudi Aramco dağıtım istasyonuna saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmasından bir gün sonra geldiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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