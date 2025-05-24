Kızılcık Şerbeti Mustafa intihar mı edecek, öldü mü? Mustafa diziden ayrılıyor mu?

Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Mustafa'ın durumu izleyicileri meraklandırdı. 102. bölümün sonlarında Mustafa'ın durumu belirsiz hale geldi. İzleyiciler, Kızılcık Şerbeti Mustafa'ın ölüp ölmediğini veya diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Kızılcık Şerbeti Mustafa öldü mü? Kızılcık Şerbeti Mustafa diziden ayrıldı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nursema; Asude ve Işıl'ın evliliği hakkındaki konuşmalarına ateş püskürüyor. Nursema'nın Asude ile arasının giderek açılması dikkat çekerken Ömer ve Kıvılcım'ın aynı eve taşınmaları sevinç yaratıyor. Nilay, Mustafa'ya tepki gösterirken Mustafa'nın sakladığı bir silahı olduğu ortaya çıkıyor. Sezon finaline yaklaşan fenomen dizinin 103. bölümünde silahı olan Mustafa'nın planı büyük bir merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ MUSTAFA ÖLDÜ MÜ?

102. bölüm fragmanında yer alan ve Mustafa karakterinin odasında silahına baktığı sahne, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mustafa'nın durumu sezon finalinde belli olacak.