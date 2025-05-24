Kızılcık Şerbeti Mustafa intihar mı edecek, öldü mü? Mustafa diziden ayrılıyor mu?

Kızılcık Şerbeti Mustafa intihar mı edecek, öldü mü? Mustafa diziden ayrılıyor mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcık Şerbeti son bölümü ile nefesleri kesti. İzleyicilerin ekrana kilitlendiği 102. bölümün sonlarında Mustafa merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Mustafa öldü mü? Kızılcık Şerbeti Mustafa diziden ayrıldı mı?

Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Mustafa'ın durumu izleyicileri meraklandırdı. 102. bölümün sonlarında Mustafa'ın durumu belirsiz hale geldi. İzleyiciler, Kızılcık Şerbeti Mustafa'ın ölüp ölmediğini veya diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Kızılcık Şerbeti Mustafa öldü mü? Kızılcık Şerbeti Mustafa diziden ayrıldı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nursema; Asude ve Işıl'ın evliliği hakkındaki konuşmalarına ateş püskürüyor. Nursema'nın Asude ile arasının giderek açılması dikkat çekerken Ömer ve Kıvılcım'ın aynı eve taşınmaları sevinç yaratıyor. Nilay, Mustafa'ya tepki gösterirken Mustafa'nın sakladığı bir silahı olduğu ortaya çıkıyor. Sezon finaline yaklaşan fenomen dizinin 103. bölümünde silahı olan Mustafa'nın planı büyük bir merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ MUSTAFA ÖLDÜ MÜ?

102. bölüm fragmanında yer alan ve Mustafa karakterinin odasında silahına baktığı sahne, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mustafa'nın durumu sezon finalinde belli olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD'den Suriye hamlesi! Yaptırımlar kaldırıldı

ABD'den Suriye'ye yönelik yaptırımlar için kritik adım!
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için karar
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında

Kendisini eve çağıran Yeşilçam oyuncusunu öldürüp böyle kaçmış
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım

Salı gününe kadar süre tanıdı: Ya operasyon yaparsınız ya da açıklarım
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
Sivas'ta kene kabusu, bir kişi daha hayatını kaybetti

Genç, yaşlı, çocuk demeyen kabus bir can daha aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.