Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Işıl'ın durumu izleyicileri meraklandırdı. 102. bölümün sonlarında Işıl'ın durumu belirsiz hale geldi. İzleyiciler, Kızılcık Şerbeti Işıl'ın ölüp ölmediğini veya diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Kızılcık Şerbeti Işıl öldü mü? Kızılcık Şerbeti Işıl diziden ayrıldı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nursema; Asude ve Işıl'ın evliliği hakkındaki konuşmalarına ateş püskürüyor. Nursema'nın Asude ile arasının giderek açılması dikkat çekerken Ömer ve Kıvılcım'ın aynı eve taşınmaları sevinç yaratıyor. Nilay, Mustafa'ya tepki gösterirken Mustafa'nın sakladığı bir silahı olduğu ortaya çıkıyor. Sezon finaline yaklaşan fenomen dizinin 103. bölümünde silahı olan Mustafa'nın planı büyük bir merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ IŞIL ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti'inde Nursema, Işıl'ın yatıklarını öğreniyor. İzleyicileri meraklandıran sahneler sonrasıIşıl'ın durumu merak edildi. Ayrıntılar geliyor...