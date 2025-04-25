Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 98. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 25 Nisan Canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 25 Nisan Show TV Kızılcık Şerbeti 98. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pembe'nin ölümü sonrası tüm aile yastadır. Herkes acılar içindedir ancak Mustafa'nın anne ölümünü kaldıracak gücü yoktur. Agresif ve saldırgan bir kişiliğe dönüşür. Evdeki herkese kötü davranmaya, ölümden onların suçlu olduğunu söylemeye başlar. Kimse ne yapacağını bilemezken onu alttan almaya çalışırlar. Abdullah'ın hastanedeki tedavisi sürmektedir. Işıl dayanamayıp onu ziyaret ettiği sırada Nursema ile karşılaşır ve aralarında büyük tartışma çıkar. Bir iki hafta sonra hastaneden çıkan Abdullah hemen işinin başına döner. Bu arada küçük kızını ve Meri'yi eve döndürür. Meri'nin eve dönmesine en fazla sevinen Mustafa olur. Dertleşebileceği kişi yanındadır. Ancak ondaki değişimi gören Meri elinden geldiğince uzak durmaya çalışacaktır. Bunun hiç de kolay olmadığını anladığında ise iş işten geçmiş olacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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