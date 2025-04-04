Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 95. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda, Ömer ve Kıvılcım, bebeklerinden gelen iyi habere sevinirken Pembe'nin, tüm aileyi bir araya getirerek Abdullah ve Işıl'dan aldığı intikam yayınlanan yeni bölüm tanıtımına damga vuruyor. Otelde düzenlediği yemekle gerçekleri ortaya döken Pembe'nin, Abdullah'a attığı tokatla Işıl'ı tüm aileye rezil etmesi yeni bölüme dair heyecanı arttırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 95. Bölümünde; Abdullah'ın sırrını öğrenen Nilay, her ne kadar Abdullah tarafından korkutulsa da bu sırla nasıl yaşayacağını bilmez. Konuyu sadece Zülkar ve Sevtap ile paylaşır. Pembe'ye söylemeye henüz hazır değildir. Evde ise Abdullah ile arasında büyük bir gerilim olacaktır. Firaz ve Nursema, Kıvılcım'ın evine sığınmışlardır. Kıvılcım olayın büyümemesi için Ömer'den yardım ister. Ancak onların, Kıvılcım'ın yanında olduğunu öğrenen Asude konuya el koyar ve Nursema ile Firaz'ı yanına aldırır. Harcamaları abarttığı için Fatih tarafından veto yiyince kredi çeken Doğa'nın başına bu nedenle büyük bir bela gelir. Kıvılcım ve Ömer'in ilişkisi rayına oturmuş gayet iyi giderken Kıvılcım'ın hamileliği ilgili yaşadığı bir sorun ikisini de büyük üzüntüye sokar.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 4 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.