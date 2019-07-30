Kızılcahamam'da Ulusal Yemek Yarışması düzenlenecek

Kızılcahamam Belediyesi tarafından 24-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 1. Ulusal Yemek Yarışması için çalışmalar başladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada Anadolu Şef Aşçılar Derneği ve Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu ile birlikte organize ettikleri yarışmaya 81 ilden tahmini bin 500 yarışmacının katılacağını belirtti.

Yemek kültürünü gelecek nesillere ve ülke geneline yaymak, aşçılık mesleğini sevdirmek amacıyla düzenledikleri yarışmayı geleneksel hale getirmek istediklerini aktaran Acar, yarışmaya başvuruların 20 Ağustos 2019'a kadar süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA