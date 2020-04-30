Kızılcahamam'da Hastane Kavşağında çalışmalar başladı Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İstanbul-Ankara D-750 kara yolunun Kızılcahamam Hastane Kavşağı mevkisinde geçit çalışmalarının başladığını bildirdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İstanbul-Ankara D-750 kara yolunun Kızılcahamam Hastane Kavşağı mevkisinde geçit çalışmalarının başladığını bildirdi.

Acar, yaptığı açıklamada, Kaymakam Can Aksoy ile birlikte, Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin'i ziyaret ederek, İstanbul-Ankara D-750 kara yolunun Kızılcahamam Hastane Kavşağı mevkisinde yol çalışmalarının başlaması ve kazaların önlenmesi gerektiğini dile getirdiklerini anımsattı.

Süleyman Acar, "Görüşmelerimizin ardından Karayolları tarafından ihalesi yapılarak, proje çalışmalarına başlandı. Şu anda Kızılcahamam Devlet Hastanesi köprü yan yol bağlantısı yapılmaktadır. İlçe halkımıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA