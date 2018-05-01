Kızılcahamam'da "Azerbaycan Kültür Günü" Etkinliği
Kızılcahamam Belediyesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle "Azerbaycan Kültür Günü" etkinliği düzenlendi.
Kızılcahamam Belediyesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle "Azerbaycan Kültür Günü" etkinliği düzenlendi.
Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Azerbaycan'ın geleneksel yemekleri, eşyaları ve kıyafetlerinden oluşan serginin gezilmesiyle başladı.
Programda, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Muhittin Güney'in, birer konuşma yapmasının ardından Azerbaycan halk dansları gösterisi sunuldu, birbirinden güzel Azeri şarkıları seslendirildi.
Etkinlikte, Azerbaycan'ın geleneksel yemekleri, eşyaları, kültürel kıyafetleri, gelenek ve görenekleri katılımcılara tanıtılarak, ikramlarda bulunuldu.
Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.