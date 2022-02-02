Kızılcahamam Belediyesi okulları dezenfekte ediyor - Haberler
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Kızılcahamam Belediyesi okulları dezenfekte ediyor

AA, Osman Karaslan - Güncel
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Kızılcahamam Belediyesi okulları dezenfekte ediyor

Kızılcahamam Belediyesi öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için yarıyıl tatilinde okullarda temizlik çalışması yürütüyor.

Kızılcahamam Belediyesi öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için yarıyıl tatilinde okullarda temizlik çalışması yürütüyor.

Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalarda, derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar, idari binalar, sosyal alanlar, kafeteryalar, salonlar, eğitim materyalleri ve oyun alanları özenle dezenfekte edilerek, steril hale getiriliyor.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, amaçlarının geleceğe yön verecek çocuklar ve gençlerin daha sağlıklı ortamda eğitim görmelerini olduğunu söyledi.

Acar, yıl boyunca eğitim alanlarını daha temiz ve steril hale getirmek için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

AA / Osman Karaslan - Güncel

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