Kızılcabölükspor'da 2 Gitti 2 Kaldı

SPOR Toto 3'üncü Lig takımı Kızılcabölükspor, iç transferde iki oyuncusuyla yolarını ayırırken, iki futbolcunun sözleşmesini yeniledi.



Denizli temsilcisinde kanat oyuncusu Reha Yaylı, kendi isteğiyle kulüpten ayrılırken orta sahada görev alan Hüseyin İriç ise Düzcespor'a transfer oldu. Sarı kırmızılılar, orta saha oyuncuları Mustafa Altun ve Ali Helvacı'nın sözleşmelerini 2019'a kadar uzattı. Kızılcabölükspor, yönetimi Reha ve Hüseyin'e hizmetleri için teşekkür ederken, Mustafa ve Ali'nin imzalarının hayırlı olmasını diledi. - İzmir