Kızılay ve muhtar yetim ve fakir aile çocukları bayram öncesi giydirdi TÜRK Kızılayı Avcılar Şubesi ve Gümüşpala Mahalle Muhtarlığı'nın yaptığı çalışmalarla mahalledeki yetim ve fakir ailelerin çocuklarına bayramlık elbiseler hediye edildi.

TÜRK Kızılayı Avcılar Şubesi ve Gümüşpala Mahalle Muhtarlığı'nın yaptığı çalışmalarla mahalledeki yetim ve fakir ailelerin çocuklarına bayramlık elbiseler hediye edildi.

Türk Kızılayı, Avcılar'da belirlenen 100'den fazla yetim çocuğun yakınlarına tek tek ulaşarak onları Gümüşpala Mahallesi'nde belirlenen bir mağazaya davet etti. Çarşamba günü 14 yaşından küçüklere tanınan sokağa çıkma izninden de faydalanan bazı anneler yetim çocuklarını mağazaya getirerek, onlara Türk Kızılayı'nın hediyesi olarak bayramlık kıyafet beğendi. Genç Kızılay gönüllüleri de annelere veya yetimlerin yakınlarına kıyafet seçiminde yardım etti.

MUHTAR DA FAKİR AİLE ÇOCUKLARINI GİYDİRDİGümüşpala Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçi de, bu yıl şimdiye kadar 450 fakir ailenin çocuklarına bayramlık elbise hediye ettiklerini, bu sayının 675'e çıkacağını söyledi. Muhtar Çiftçi, "Mahallemizde bayramlık kıyafet hediye etmediğimiz fakir aile çocuğu kalmadı. 10 yıldan bu yana aynı çalışmayı yapıyoruz. Sponsorlarımızın desteği ile yaptığımız bu çalışmada çocukları değil, anneleri bu mağazaya davet ediyoruz, istedikleri kıyafetleri beğeniyorlar, kasaya isimlerini yazdırıp gidiyorlar. Şimdiye kadar 450 çocuğa kıyafetleri ulaştırıldı. Bunun yanı sıra 675 aileye zincir market yerine mahalle bakkalları veya marketlerine destek amacıyla Ramazan ayında istedikleri yiyecekleri seçip ücretsiz alma imkanı sağladık. Böylece fakir aileleleri sevindirirken aynı zamanda mahallemizdeki bakkal veya marketlerin kasasına 20 bin TL tutarında para girmesine vesile olduk. 300 aileye de et yardımımız oldu" dedi.

Kaynak: DHA