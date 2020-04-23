Kızılay ve jandarma ekipleri köydeki çocuklar için etkinlik yaptı Türk Kızılay ile jandarma personeli, Polateli'nin köylerinde çocuklar için etkinlik düzenledi.

Türk Kızılay ile jandarma personeli, Polateli'nin köylerinde çocuklar için etkinlik düzenledi.

Yılanca, Karapınar ve Ürünlü köylerini ziyaret eden Türk Kızılay Kilis Kan Bağışı Merkezi ve Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk bayrağı, balon ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Köylerde sosyal mesafe kuralları kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Türk Kızılay gönüllüleri ve askerler, onlarla marşlar okudu.

Kaymakamı Mahmut Şener, köy çocuklarına sürpriz yapmak için etkinlik düzenlediklerini belirterek, bu tür faaliyetlerin moral sağladığını söyledi.

Öte yandan Musabeyli İlçesi Şenlikce Köyü Başkent Okulu öğrencisi Adem Doğan'ın doğum gününün 23 Nisan olduğunu öğrenen ekipler, Doğan'a da sürpriz doğum günü düzenledi.

Kaynak: AA