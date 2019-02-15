Kızılay Tarafından Okullarda "2018 Yılı Güvenli Yaşam Takvimi" Dağıtıldı

Kızılay ile Güvenli Yaşamı öğreniyorum" projesi kapsamında daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda "Güvenli Yaşam sınıf takvimi" dağıtımı yapıldı.

Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Gündoğan tarafından Kızılay takvimleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edildi. Bu takvimlerden bir kısmı Kızılay Üniversite Topluluğu Başkanı Tıp Fakültesi Öğrencisi Kerem Türkan ve gönüllü Öğrenciler katılımı ile okullar ziyaret edilerek tek tek dağıtıldı. Üniversiteli öğrenciler "Güvenli Yaşam sınıf takvimi" haricinde öğrenci kardeşlerine okuma kitapları hediye ederek, onlarla oyunlar oynadılar.

Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Gündoğan "Güvenli Yaşam sınıf takvimi" hakkında yaptığı açıklamada; "öğrencilerimiz bu takvimle Kızılay ile güvenli yaşamı öğrenecekler. Takvimde; Yılın 12 ayı, rengarenk ve eğitici bilgiler ve fotoğraflarla süslü. ve takvimde; 177, 112, 155 ve 110 gibi önemli telefon numaralarına da yer verilerek öğrencilerin bilinçlendirilmesi sağlanılıyor. Takvimler tüm yurtta dağıtıldı" dedi.

Kızılay Üniversite Topluluğu Başkanı Kerem Türkan'da, "Öğrenciler için gerçekten önemli bir şey. Bundan dolayı Kızılay'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA