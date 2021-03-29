Kızılay kan merkezinden Başkan Çiftçi'ye teşekkür plaketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılay kan merkezinden Başkan Çiftçi'ye teşekkür plaketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kızılay kan merkezinden Başkan Çiftçi'ye teşekkür plaketi

Sivas Kızılay Kan Merkezi, Gürün Belediye başkanı Nami Çiftçi'ye desteklerin ötürü teşekkür plaketi taktim etti.

Sivas Kızılay Kan Merkezi, Gürün Belediye başkanı Nami Çiftçi'ye desteklerin ötürü teşekkür plaketi taktim etti.

Sivas Kızılay Kan Merkezi ekip organizasyon sorumlusu Hasan Serici ve Hakan Kartal, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kızılay'ın Gürün'de yürüttüğü çalışmalara verdiği desteklerden ötürü Başkan Çiftçi'ye teşekkür ederek plaketi verildi.

Kızılay kan toplama aracının 29 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında ilçe terminali önünde bulunacağını belirten Serici, kan vermek isteyen vatandaşların ilçe terminali önüne gelmeleri gerektiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çiftçi, Kızılay'ın çok önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çekerek, vatandaşları kan verme konusunda duyarlı olmaya davet etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Merve Boluğur Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızılay kan merkezinden Başkan Çiftçi'ye teşekkür plaketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:35:56. #1.16#
title