Kızılay gece gündüz demeden iyilik hareketini sürdürüyor

Özellikle Kışın gelmesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin sıkıntılarına bir de soğuk eklenmesi ailelerimizi daha da sıkıntıya sokuyor. Gece gündüz demeden ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için koşturan Kızılay ailelerin bu ihtiyacına da duyarsız kalmıyor.

KIRIKKALE (Bültenler) - Kızılay bu soğuk günlerde evinde sobası, kömürü, odunu kalmamış soğuk da yaşam mücadelesi veren ailelere Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İŞLERbizzat evlerine giderek sobalarını kendileri kurup yakarak kalplerini ve kendilerini ısıtıyor.Yapılan yardımlarla ilgili açıklama yapan Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İŞLER şunları söyledi ;

" EVİNDE HİÇ SOBASI OLMAYAN AMCAMIZIN SOBASINI KURDUK "

Kızılay'a gelip ağlayarak, sakat kalan kolunu gösterip ağlamıştı. Evlerine ziyarete gittiğimizde ne soba vardı, ne doğru dürüst bir ısıtıcı, herkes soğuktan titriyordu. Kızılay olarak amcamızın bu haline duyarsız kalamazdık. Akşam hava çok soğuktu. Sobayı, boruları, odunu, kömürü yükledik arabamıza, ailemizin evine götürdük. Bizleri karşılarında görünce bu kez sevinçten ağlamışlardı. Sobayı siz kurabilir misiniz dedik, biz kuramayız dediler. Bizde hemen Kızılaycı arkadaşlarla birlikte sobalarını kurduk, bir güzel yaktık, gürül gürül sıcacık teslim ettik.

" SOĞUKTAN TİR TİR TİTREYEN YAVRULARIMIZ ARTIK ÜŞÜMEYECEK "

Bir başka kardeşimizin durumu ise aynıydı. Geçen gün evlerini ziyaret ettiğimizde hepsi titriyordu. Bu kış gününde evlerinde soba yoktu, odun kömür yoktu. Sobasını ,borularını, kömürünü götürdük sobasını kurduk, yaktık yavrularımız artık üşümeyecek vicdanımız rahatladı.

Şeker hastası yalnız yaşayan teyzemiz. Yine bir ev ziyaretlerinde tanışmıştık ve Kızılay olarak teyzemizin her ihtiyacında yanında olduk. Darda kalan ve evinde kömürü kalmayan teyzemiz bizi aramıştı. Evimde 1 torba kömürüm kaldı, bana kömür yetiştirin diyordu, şeker hastası yalnız yaşayan teyzemiz. Hemen Kızılaycı arkadaşlarımız ile beraber gece vakti kömürleri ve odunları arabaya yükleyerek teyzemize bıraktık. Teyzemiz sevindikçe bizlerde seviniyorduk.

" HEP AİLELERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ "

Kızılay olarak gece gündüz demeden ailelerimizin yanında olduk ve hep olacağız. Onların yardım çığlıklarına hiçbir zaman kulaklarımızı tıkamadık. Bu kardeşlerimiz gibi diğer kardeşlerimize de soba, odun ve kömür bıraktık.

Çoğu yalnız, dul, yaşlı, yetim ve kimsesizdi.

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