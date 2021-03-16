Kızılay'dan destek çağrısı
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Kızılay'dan destek çağrısı

16.03.2021 13:44 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:21
Kızılay'dan destek çağrısı

Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu, korona virüs pandemisi nedeniyle bağışların azaldığını ifade ederek, vatandaşlardan destek istedi.

Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu, korona virüs pandemisi nedeniyle bağışların azaldığını ifade ederek, vatandaşlardan destek istedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan korona virüs pandemisi, Kızılay'ı da vurdu. Pandemi nedeniyle bağışların çok az yapıldığı Kızılay, ihtiyaç sahibi kişilere ulaşabilmek adına vatandaşlara destek çağrısında bulundu. Kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Kızılay Van Şubesi, çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamada bulundu. Toplantıda ilk olarak konuşan Kan Hizmetleri Bölge Müdürü İbrahim Çelik, kan bağışı ile ilgili bilgiler aktardı. Van Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin'in iki yıllık süre içerisinde yapılan hizmetlerin anlatılmasının ardından konuşan Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu, gazetecilerden destek istedi. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte taleplerin arttığını vurgulayan Demiroğlu, "Pandemi nedeniyle ticaret azaldığı için Kızılay'a olan bağışlar da baya azaldı. Bunun yanında genel merkezden bize ayrılan payımız da azaldı. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, bağışlarını Kızılay'a yapmalarıdır. Lütfen ayni ve nakdi yardımlarınızı yapın. Önümüz Ramazan. Zaten pandemiden dolayı baya işsizimiz var. Her insana ulaşabilmek için lütfen Kızılay'a bağış yapın. Kızılay'dan yardımlarınızı esirgemeyin" dedi.

Stoklarının bitmek üzere olduğunun altını çizen Demiroğlu, "Bu konuda zorlandığımız için vatandaşlarımızdan ayni ve nakdi yardım bekliyoruz. Şu anda kan stokumuz iyi. Sağ olsun vatandaşlarımız bu konuda teveccüh gösteriyorlar. Kan stoku noktasında yılsonu hedefimize ulaşacağımızı umuyorum. Bu konuda vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tek isteğimiz vatandaşlarımızın Kızılay'a bağışta bulunmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kızılay Gevaş İlçe Koordinatörü Seferi Baybure, Gürpınar İlçe Koordinatörü Celal Atan, Kızılay Çatak Temsilcisi Rahmi Baybure'nin de hazır bulunduğu toplantı soru cevap ile sona erdi. - VAN

Kızılay'dan destek çağrısı
Kızılay'dan destek çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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