Kızılay 2020 insani yardım çalışmalarına mercek tuttu
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Kızılay 2020 insani yardım çalışmalarına mercek tuttu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kızılay 2020 insani yardım çalışmalarına mercek tuttu

2020 yılında insani yardım alanında yaşanan gelişmelere mercek tutan ve bu gelişmeleri sistematik bir şekilde analiz etmek üzere Kızılay Akademi tarafından hazırlanan "Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020" yayınlanarak 'Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020'ye yillik.kizilayakademi.org.

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2020 yılında insani yardım alanında yaşanan gelişmelere mercek tutan ve bu gelişmeleri sistematik bir şekilde analiz etmek üzere Kızılay Akademi tarafından hazırlanan "Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020" yayınlanarak 'Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020'ye yillik.kizilayakademi.org.tr adresinden ulaşılabileceği açıklandı.

Afet, göç, sosyal hizmet, gönüllülük, halk sağlığı ve uluslararası yardımlar başlıkları altında Türkiye'de 2020 yılında insani yardım alanında yaşanan gelişmelere mercek tutan "Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020" okuyucusuyla buluştu. İnsani yardım alanında hayata geçirilen uygulamalarla ilgili farklı kurumların yöneticilerinin ve akademisyenlerin kaleminden çıkan ve içerdiği istatiksel verilerle de dikkat çektiği belirtilen yıllık, Kızılay Akademi tarafından hazırlandı.

AFETLER KRONOLOJİSİYLE 2020'YE BAKIŞ

Hedef kitlesi insani yardım ve bu konulara konulara ilgi duyan akademisyen, çalışan, gönüllüler olmak üzere tüm okuyucular olduğu açıklanan Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020, Türkiye'nin insani yardım kronolojisini gözler önüne seriyor. 2020 yılında meydana gelen afetlerin ve depremlerin haritalarla ifade edildiği yıllıkta bir diğer öne çıkan konu ise tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını olduğu belirtildi.

235.4 MİLYON KİŞİ YARDIMA MUHTAÇ

Ücretsiz olarak internet sitesinden okuyucuya sunulan yıllıkta, "Ulusal ve küresel ölçekte hayatımızın her alanını etkileyen kovid-19 pandemisi, 2020 yılı boyunca insani yardım gündeminin en önde gelen konusu olmakla dünyanın farklı bölgelerinde çok çeşitli afetler ve insani krizler de yaşandı. Birleşmiş Milletler İnsani Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre 235,4 milyon kişi insani yardıma muhtaç olarak 2021 yılına girdi" ifadeleri de dikkat çekiyor.


Kızılay 2020 insani yardım çalışmalarına mercek tuttu
Kızılay 2020 insani yardım çalışmalarına mercek tuttu
Kızılay 2020 insani yardım çalışmalarına mercek tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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