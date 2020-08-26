Kızarmış dondurma nasıl yapılır? Kızarmış dondurma tarifi: Kızarmış dondurma malzemeleri ve yapılışı Yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan dondurma, Çin usulüne göre kızarmış dondurma şeklinde yapılıyor. Kızarmış dondurma için öncelikle Maraş usulü bir miktar dondurma gerekiyor. Kızarmış dondurma yapılışı merak konusu oldu.

Sıcak ile soğuğun inanılmaz birleşimiyle ortaya çıkan kızarmış dondurma Çin mutfağının en yaygın tatlılarındandır. Türk sofralarında da sıklıkla tüketilen kızarmış dondurmayı evlerde yapmak da oldukça kolay. İşte, kızarmış dondurma yapımı...

KIZARMIŞ DONDURMA MALZEMELERİ

1 kutu Maraş usulü sade dondurma

1 paket klasik mısır gevreği (250 gr)

4 yumurta (sadece akı kullanılacak)

2 kaşık toz şeker

500 ml ayçiçek yağı (kızartmak için)

Tercihe bağlı;

Fındık

Ceviz

Tarçın

Servis için:

Bal

Çikolata sosu

KIZARMIŞ DONDURMA NASIL YAPILIR?

* Maraş usulu dondurma 8 parçaya bölünür ve her parça top haline getirilir.

* 8 parça birbirine değmeyecek şekilde bir kap içerisine konarak tekrar buzluğa atılır ve 2 saat kadar donması beklenir.

* Dondurmalar donduktan sonra dış harcı hazırlanır. Mısır gevreği ve şekeri robotta çekerek inceltilir, ancak un kadar ince olmamalıdır. (İsteğe göre burada ceviz, fındık ve 1 çay kaşığı tarçın eklenebilir. )

* Ardından yumurtaların akı çırpılarak köpürtülür.

* Buzluktan çıkarılan dondurmalar önce yumurta akına buluanır, sonrasında mısır gevrekli harca batırılıp her tarafını kaplanır. Ve tekrar buzluğa konularak donması sağlanır.

* 2 saat donduktan sonra yumurta akı ve mısır gevreğine bulama işlemi ikinci defa yapılır,tekrar buzluğa atılır. (Bir gece beklemesi daha güzel olmasına neden olur.)

* Derin dar bir tencereye yağ eklenir, mısır gevreğine bulanmış dondurma topu içinde rahat şekilde dönerek bol yağda kızarması sağlanır. Burada dikkat edilecek nokta yağın iyice kızmış olmasıdır. Her dondurma topu mümkünse tek tek kızartılmalı.

* Dondurma topu yağın içinde 1 dakika kızartılır. Renginin bal rengine dönmesi gerekiyor.