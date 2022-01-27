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Kızamık hastası bebek için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kızamık hastası bebek için ekipler seferber oldu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kızamık hastası bebek için 112 acil sağlık ekipleri, jandarma, Sincik Belediyesi ve il özel idare ekipleri seferber oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kızamık hastası bebek için 112 acil sağlık ekipleri, jandarma, Sincik Belediyesi ve il özel idare ekipleri seferber oldu.

Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesinde kızamık hastası olduğu belirtilen 1 yaşındaki Mustafa Çetin için ailesi 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. İnlice beldesindeki hastayı almak için yola çıkan Sincik 112 acil sağlık ekipleri, Hasanlı Köyü yakınlarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan sağlık ekipleri jandarma, Sincik belediyesi ve özel idare ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye ikinci bir ambulans daha sevk edildi. İkinci ambulansta yolda mahsur kaldı.

Ekipler ambulansın bulunduğu yere ulaştıklarında, ambulansın hastaya ulaşmasının mümkün olmadığını görünce jandarma aracı ve iş makinesi ile sağlık çalışanlarını hastaya ulaştırdı. Kızamık hastası bebek yapılan ilk müdahalenin ardından önce iş makinesi ile daha sonra jandarma aracı ile ambulansın bulunduğu yere getirildi. Hasta bebek ambulansa alınarak Sincik Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından bebek hastaneye ulaştırıldı. - ADIYAMAN

Kızamık hastası bebek için ekipler seferber oldu

Kızamık hastası bebek için ekipler seferber oldu

Kızamık hastası bebek için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adıyaman, Jandarma, 112 Acil, Kızamık, 3. Sayfa, Haber

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