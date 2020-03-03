Kız öğrenciler yurt ışıkları ile "İdlib" yazdı
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Kız öğrenciler yurt ışıkları ile "İdlib" yazdı

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İzmir Çiğli Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

03.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:20
Kız öğrenciler yurt ışıkları ile

(KYK) İzmir Çiğli Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, 'na destek verdi.

Öğrenciler, 'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurdun ön cephesinde pencere ışıkları ile "İdlib" yazdı.

Cihannüma Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü yetkilileri, "Öğrencilerimiz her zaman kahraman Mehmetçiğimizin yanında." açıklamasında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren kız öğrencilerin kaldığı yurt, çevredeki vatandaşlarca fotoğraflandı.

Kaynak: AA

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