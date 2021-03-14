Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı

Dünya Pakistan'da iki üniversitesi öğrencisinin başına gelenleri konuşuyor. Lahor Üniversitesi yönetimi, bir kız öğrencinin kampüs içinde elinde çiçekle diz çökerek erkek arkadaşına evlilik teklif etmesi sonrası harekete geçti. İki öğrenciyi kurula çağıran üniversite yönetimi, çağrıya uymayan ve sorgulanmak için kurula gitmeyen öğrencileri "kötü davranış, yönetmelik ve üniversite kurallarını ihlal" gerekçesiyle okuldan uzaklaştırdı.

Pakistan'da Lahor Üniversitesi yönetimi, bir kız öğrencinin kampüs içerisinde erkek arkadaşına evlilik teklif etmesi ve gencin de bunu kabul etmesinin ardından her iki öğrenciyi de okuldan uzaklaştırdı.

ARKADAŞLARI ÇIĞLIKLAR ATARAK KUTLADI

Sosyal medya platformlarında viral olan görüntüde, bir genç kadın, elinde çiçekle erkek arkadaşının önünde diz çökerek ona teklifte bulunuyor ve genç de bu teklifi kabul ediyor. Sınıf arkadaşlarının önünde gerçekleşen hadisenin ardından çift birbirine sarılıyor ve arkadaşları da çığlıklar atarak bu anı kutluyor.

İKİ ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTE SAHASINA GİRMESİ YASAKLANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Lahor Üniversitesi disiplin kurulunun toplanarak bu meseleyi görüştü, ardından da iki öğrenciyi kurula çağırdı. Ancak çift çağrıya uymadı ve sorgulanmak için kurula gitmedi.

Euronews'da yer alan habere göre üniversite yönetimi bunun üzerine önce Hadiqa Javaid isimli kız öğrencinin ardından da erkek öğrenci Shehryar Ahmed'in, "kötü davranış, yönetmelik ve üniversite kurallarını ihlal" gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılmasına karar verdi.

Yayımlanan bir bildiri ile "Genel Disiplin ve Davranış Kuralları'nın, davranış kuralları maddesini ciddi şekilde ihlal ettikleri" nedeniyle öğrencilerin bundan böyle üniversite sahasına girmeleri yasaklandı.