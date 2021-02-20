Kız kardeşini kurtarmaya çalışırken donan gölete düşen çocuk hayatını kaybetti

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ABD'nin Tenessee eyaletinde yaşayan 10 yaşındaki erkek çocuğu Benjamin Luckett, 6 yaşındaki kız kardeşi Abigail donan gölete düşünce onu kurtarmaya çalıştı. Kız kardeşini kurtaran Benjamin, o esnada gölete düştü ve hayatını kaybetti. Abisinin kahramanlığı sonucu Le Bonheur çocuk hastanesine kaldırılan küçük kız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ

Yetkililer, hava sıcaklığı -9 derece civarında olan eyalette daha önce görülmemiş bir kış yaşandığını belirtti. Ayrıca kazadan sonra uyarı yapan bölge şerifi, insanlara buz üzerinde yürümemeleri için uyarıda bulundu.