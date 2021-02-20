Kız kardeşini kurtarmaya çalışırken donan gölete düşen çocuk hayatını kaybetti
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Kız kardeşini kurtarmaya çalışırken donan gölete düşen çocuk hayatını kaybetti

20.02.2021 17:20 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:36

Amerika'da kız kardeşini donan göletten kurtarmaya çalışan 10 yaşındaki erkek çocuğu, gölete düştü ve hayatını kaybetti. Yetkililer, gölete düşen küçük kızın yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiğini belirtti.

ABD'nin Tenessee eyaletinde yaşayan 10 yaşındaki erkek çocuğu Benjamin Luckett, 6 yaşındaki kız kardeşi Abigail donan gölete düşünce onu kurtarmaya çalıştı. Kız kardeşini kurtaran Benjamin, o esnada gölete düştü ve hayatını kaybetti. Abisinin kahramanlığı sonucu Le Bonheur çocuk hastanesine kaldırılan küçük kız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kız kardeşini kurtarmaya çalışırken donan gölete düşen çocuk hayatını kaybetti

YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ

Yetkililer, hava sıcaklığı -9 derece civarında olan eyalette daha önce görülmemiş bir kış yaşandığını belirtti. Ayrıca kazadan sonra uyarı yapan bölge şerifi, insanlara buz üzerinde yürümemeleri için uyarıda bulundu.

Kız kardeşini kurtarmaya çalışırken donan gölete düşen çocuk hayatını kaybetti
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