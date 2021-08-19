'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre halı sahada maç yapan kişilerin oyunculuğunu beğenmeyerek Kız gibi top oynamayın diyen bir grup, halı sahada maç yapan polis memurunu çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ayağından yaraladı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre halı sahada maç yapan kişilerin oyunculuğunu beğenmeyerek Kız gibi top oynamayın diyen bir grup, halı sahada maç yapan polis memurunu çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ayağından yaraladı. Seyirciler arasında bulunan polislerin de ateş açması sonucu kaçan şüphelilerden 2'si kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Başpehlivan Karaali Caddesi Erol Baş Spor Tesisi Latife Hanım Stadı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen M.B. (47) ve arkadaşları halı sahada maç yapmak için bir araya geldi. Maç yapıldığı sırada, halı sahaya seyirci olarak gelen bir grup, oyunculara Kız gibi oynamayın şeklinde sözlü olarak sataştı. Bunun üzerine, halı sahada maç yapanlar ile tribündekiler arasında arbede yaşandı. Arbede sonrasında, tribünde bulunan grup halı sahadan ayrıldı.

SİLAHLA GELİP POLİS MEMURLARIYLA ÇATIŞTILAR

Bir süre sonra tabanca ile geri gelen grup, polis memuru ve arkadaşlarına tabanca ile ateş açtı. Bu sırada, tribünde bulunan başka polis memurları da ateş açan gruba tabanca ile karşılık verdi. Olay sırasında halı sahada top oynayan polis memuru M.B. ayağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan polis, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. M.B.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, halı sahanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

YARALI POLİSİN 5 YAŞINDAKİ OĞLU ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Öte yandan, polis memuru M.B.'nin halı saha maçına 5 yaşındaki oğlu ile geldiği ve yaşanan silahlı kavga sırasında şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olaydan sonra çocuğun polisler tarafından evine götürüldüğü belirtildi. Saldırı ile ilgili yapılan çalışmada şüphelilerden O.İ. ve Ü.Ç. kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.

'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Fransa'da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı
Son dakika: Fransa'da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Deniz Akkaya Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Mesut Özil Burak Elmas Burak Yılmaz Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 01:13:31. #1.16#

title