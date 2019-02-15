Kız Çocuğunun Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Öldürdüğü İddiası

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babasını öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kurtalan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde yaşayan S. S, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babası Hayrettin S'yi (54) tabancayla ateş ederek yaraladı.

14 çocuk babası olduğu öğrenilen Hayrettin S, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayrettin S, müdahaleye rağmen kurtarılamazken kızı S.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hayrettin S'nin cenazesi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA