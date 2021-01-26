Kız arkadaşla camiden hırsızlık kamerada
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Kız arkadaşla camiden hırsızlık kamerada

26.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:13
Kız arkadaşla camiden hırsızlık kamerada

Kız arkadaşla camiden hırsızlık kameradaVAN'ın Tuşba ilçesindeki camiye kız arkadaşı ile giren kişi makasla bağış kumbarasını açmaya çalıştı.

Kız arkadaşla camiden hırsızlık kamerada

VAN'ın Tuşba ilçesindeki camiye kız arkadaşı ile giren kişi makasla bağış kumbarasını açmaya çalıştı. Kumbarayı açıp içindeki bir miktar parayı alan zanlılar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'nde yaşandı. Kız arkadaşı ile birlikte camiye gelen şüpheli, ilk olarak dolapları kontrol etti. Şüpheli daha sonra camideki bağış kumbaralarını açmaya çalıştı. Kumbaradaki bir miktar parayı alan zanlı ve kız arkadaşı daha sonra camiden ayrıldı. Olay anı caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Orhan AŞAN/VAN, -


Kız arkadaşla camiden hırsızlık kamerada
Kız arkadaşla camiden hırsızlık kamerada
Kız arkadaşla camiden hırsızlık kamerada
Kız arkadaşla camiden hırsızlık kamerada
Kız arkadaşla camiden hırsızlık kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

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