Kız arkadaşla camiden hırsızlık kamerada

Kız arkadaşla camiden hırsızlık kamerada

VAN'ın Tuşba ilçesindeki camiye kız arkadaşı ile giren kişi makasla bağış kumbarasını açmaya çalıştı. Kumbarayı açıp içindeki bir miktar parayı alan zanlılar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'nde yaşandı. Kız arkadaşı ile birlikte camiye gelen şüpheli, ilk olarak dolapları kontrol etti. Şüpheli daha sonra camideki bağış kumbaralarını açmaya çalıştı. Kumbaradaki bir miktar parayı alan zanlı ve kız arkadaşı daha sonra camiden ayrıldı. Olay anı caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Orhan AŞAN/VAN, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN