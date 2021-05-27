KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Ümraniye'de kız arkadaşıyla tartışan Serdar T. (42), evinin önünde pompalı tüfekle intihar etti.

Ümraniye'de kız arkadaşıyla tartışan Serdar T. (42), evinin önünde pompalı tüfekle intihar etti.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Ümraniye Çakmak Mahallesi Gurbet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan Serdar T., kamyonetiyle evinin önüne geldi. Aracını park ettikten sonra da evinin önünde, yanında taşıdığı pompalı tüfekle intihar etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, çevreyi güvenlik şerdiyle kapatarak, inceleme yaptı. İntihar haberini alıp olay yerine gelen T.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Serdar T.'nin cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı