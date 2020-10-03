Kız arkadaşını, kimlik bilgileriyle kredi çekerek, dolandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kız arkadaşını, kimlik bilgileriyle kredi çekerek, dolandırdı

03.10.2020 17:19 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:23
Kız arkadaşını, kimlik bilgileriyle kredi çekerek, dolandırdı

ZONGULDAK'ta kız arkadaşını, kimlik bilgileriyle banka kredisi çekerek dolandırdığı öne sürülen M.E. gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ta kız arkadaşını, kimlik bilgileriyle banka kredisi çekerek dolandırdığı öne sürülen M.E. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kentte yaşayan E.K., erkek arkadaşı M.E.'nin kimlik bilgilerini kullanarak, 87 bin TL tutarında banka kredisi çekerek, kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, M.E. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. M.E., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Kız arkadaşını, kimlik bilgileriyle kredi çekerek, dolandırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdulhekin Ayhan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Ercan Kesal Buğra Gülsoy
Spor Babel Can Bartu Ryan Babel Mbaye Diagne Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Ateş Otomobil Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kız arkadaşını, kimlik bilgileriyle kredi çekerek, dolandırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 17:23:27. #1.15#
title