Kız arkadaşına "açık hava sineması" etkinliğinde evlenme teklifi yaptı
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Kız arkadaşına "açık hava sineması" etkinliğinde evlenme teklifi yaptı

Kocaeli'de, "açık hava sineması" etkinliğine gelen İsmail Yağız, arkadaşı Beyza Çınar'a etkinlik sonunda evlenme teklifinde bulundu.

23.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:09

Kocaeli'de, "açık hava sineması" etkinliğine gelen İsmail Yağız, arkadaşı Beyza Çınar'a etkinlik sonunda evlenme teklifinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Merkezi otoparkında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar araçlarıyla katıldı.

Ücretsiz etkinlikte, Kubilay Tat'ın senaryosunu yazdığı, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal ve Yurdaer Okur'un rol aldığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi izlendi.

Etkinliğe katılan İsmail Yağız, kız arkadaşı Beyza Çınar ile çektirdiği fotoğraflarını beyazperdeye aktardı.

Çiftin arkadaşları ve vatandaşların yaktığı meşaleler arasından geçen Yağız, kız arkadaşı Çınar'a evlenme teklifinde bulundu.

Çınar teklifi "evet" diyerek kabul etti. Vatandaşlar da alkışlarla konfeti patlatarak çifte destek verdi.

Yağız, yaptığı açıklamada, evlilik teklifi için fırsat kolladığını, sosyal medya hesaplarında arabada sinema etkinliğini gördüğünü belirterek, "Sosyal medya üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile iletişime geçtim. Sağ olsun beni kırmadı, organizasyonu düzenleyen ekip ile beni görüştürdü. Fotoğraflarımızı verdim. Etkinliğin sonunda fotoğrafımız beyaz perdeye yansıtıldı. Ben de araçtan inerek evlilik teklifimi yaptım." diye konuştu.

Kız arkadaşına 'açık hava sineması' etkinliğinde evlenme teklifi yaptı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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