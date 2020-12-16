Kız alıp verme kavgasında 4 tutuklama
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Kız alıp verme kavgasında 4 tutuklama

16.12.2020 18:28 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:33
Kız alıp verme kavgasında 4 tutuklama

Adana'da kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanmasına sebep olan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanmasına sebep olan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Aralık Pazartesi günü Ceyhan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde H.B, İ.B ile E.G, Ö.F.G, A.G ve M.G arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabana ve pompalı tüfeklerden açılan ateşler sonucunda, H.B ve İ.B yaralanmıştı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı cinayet ekipleri, şüpheliler yönelik yaptığı çalışmada, E.G, Ö.F.G, A.G ve M.G'yı yakalarken olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi. - ADANA

Kız alıp verme kavgasında 4 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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