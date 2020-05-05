Kıyıya vuran yunusu, minibüsçüler denize taşıdı
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Kıyıya vuran yunusu, minibüsçüler denize taşıdı

Kıyıya vuran yunusu, minibüsçüler denize taşıdı
05.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:36

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kıyıya vuran yunus, minibüs şoförleri tarafından yeniden denize ulaştırıldı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kıyıya vuran yunus, minibüs şoförleri tarafından yeniden denize ulaştırıldı.

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde dolmuş şoförü Yusuf Özdeniz, kıyıya vuran yunusu gördü. Minibüsünden inerek yunusu kurtarmaya çalışan Özdeniz, başarılı olamayınca duraktaki arkadaşlarından yardım istedi. Özdeniz, gelen arkadaşlarının da yardımıyla yunusu çuvala koydu, ardından da derin bir noktaya götürerek denize bıraktı. Yunusu kurtarmak için yaklaşık 20 dakika çabalayan Yusuf Özdeniz ve arkadaşlarının görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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