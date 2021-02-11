Kıyıya vuran yunusu kurtardı (2)

'YUNUSU KIYIDA GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM'

Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vuran yunusu fark edip denize ulaştıran Mehmet Ersoy, o anları anlattı. Ersoy, "Kış aylarında uluslararası gemilerde çalışıyorum. Usta gemiciyim, izne çıkınca da balıkçılıkla uğraşıyorum. Başıma değişik bir olay geldi. Siyah bir yunus, kıyıya vurmuştu, onu görünce çok şaşırdım. Hemen yanına gittim, hayvanda biraz kan da vardı, yunusu denize doğru salıverdim. Yaklaşık 1 dakika içinde gözden kayboldu. Bu olay beni gerçekten etkiledi ve üzüldüm. Olayın ardından çok tebrikler aldım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN