Kıyıya vuran yunusu kurtardı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kıyıya vuran yunusu kurtardı (2)

11.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:41
Kıyıya vuran yunusu kurtardı (2)

'YUNUSU KIYIDA GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM'Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vuran yunusu fark edip denize ulaştıran Mehmet Ersoy, o anları anlattı.

'YUNUSU KIYIDA GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM'

Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vuran yunusu fark edip denize ulaştıran Mehmet Ersoy, o anları anlattı. Ersoy, "Kış aylarında uluslararası gemilerde çalışıyorum. Usta gemiciyim, izne çıkınca da balıkçılıkla uğraşıyorum. Başıma değişik bir olay geldi. Siyah bir yunus, kıyıya vurmuştu, onu görünce çok şaşırdım. Hemen yanına gittim, hayvanda biraz kan da vardı, yunusu denize doğru salıverdim. Yaklaşık 1 dakika içinde gözden kayboldu. Bu olay beni gerçekten etkiledi ve üzüldüm. Olayın ardından çok tebrikler aldım" dedi.


Kıyıya vuran yunusu kurtardı (2)
Kıyıya vuran yunusu kurtardı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Osman Kavala Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Müge Anlı Buse Varol Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Arda Turan Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Milli England İntihar Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kıyıya vuran yunusu kurtardı (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 14:42:57. #1.14#
title