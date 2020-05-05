Kıyıya vuran yaralı yunusu böyle kurtardılar
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Kıyıya vuran yaralı yunusu böyle kurtardılar

Kıyıya vuran yaralı yunusu böyle kurtardılar
05.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:13

Kıyıya vuran yaralı yunusu böyle kurtardılar Karaya vuran yunusu vatandaş kurtardı Ordu'nun Fatsa ilçesine kumsala vuran bir yunusu gören vatandaşlar, onu bir çuvala koyarak derin bir yere attılar ve hayatta kalmasını sağladılar.

Kıyıya vuran yaralı yunusu böyle kurtardılar

Karaya vuran yunusu vatandaş kurtardı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesine kumsala vuran bir yunusu gören vatandaşlar, onu bir çuvala koyarak derin bir yere attılar ve hayatta kalmasını sağladılar.

Bolaman Mahallesi'nde dolmuşçuluk yapan Yusuf Özdeniz, deniz kenarında gezerken bir ses duydu. Sesin olduğu bölgeye baktığında bir yunusun kıyıya vurduğunu fark etti. Sonrasında kumsala vuran balığı arkadaşlarının yardımı ile bir çuvala koyarak daha derin bir yerde denize bıraktılar. Yaklaşık 10 dakika süren balık kurtarma operasyonu başarılı olunca çevredeki vatandaşlardan bu davranışı takdir kazandı.

Yaşam alanına yeniden kavuşan yunus, birkaç tur attıktan sonra gözden kayboldu.

Kurtarma anları anlatan Yusuf Özdeniz, "Deniz kenarında yunus balığının karaya vurduğunu gördük. Hemen arkadaşıma haber verdim ve bulduğumuz çuvala balığı koyarak sığ bulunan denizden balığı çıkardık ve daha derin bir yere bıraktık. Açık denizde biraz dengesini kaybetmiş gibi yüzdü. 2 dakika sonra toparlandı ve tekrar yaşam alanı olan denize doğru ilerleyerek gözden kayboldu" dedi.

Kıyıya vuran yaralı yunusu böyle kurtardılar

Kaynak: İHA

Manşet

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