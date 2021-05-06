Kıyıdaki hilal ve yıldız benzerliği şaşırtıyor
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Kıyıdaki hilal ve yıldız benzerliği şaşırtıyor

İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN SARIKAYALI - Haberler | Güncel

Kıyıdaki hilal ve yıldız benzerliği şaşırtıyor Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan yakınlarındaki Sulu Adayı çevreleyen koy ile Sulu Adanın hilal ve yıldız şekli oluşturması tepeye çıkanların ilgi odağı oluyor.

Kıyıdaki hilal ve yıldız benzerliği şaşırtıyor

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan yakınlarındaki Sulu Adayı çevreleyen koy ile Sulu Adanın hilal ve yıldız şekli oluşturması tepeye çıkanların ilgi odağı oluyor.

Adrasan, Karaöz koyları ve Gelidonya Feneri yakınlarındaki 5 adaların manzarasına hakim olan Barkiz, tepesine çıkanların Türkiye'nin en güney sınırında bulunan karaya bitişik haldeki hilal ve karşısındaki Sulu Ada'nın yıldız gibi görünmesine hayran kalıyor.

995 rakımlı Barkiz tepesinden, Kumluca ve Finike Ovaları, Demre ilçesinin bir bölümü net görünüyor. Yine nemsiz kuru havalarda Antalya, Serik ve Manavgat İlçeleri de uzaktan da olsa görünüyor. Barkiz tepesinde, değişik cep telefonlarının vericileri, yangın gözetleme kulesi ve meteoroloji izleme radarı bulunuyor.

Kıyıdaki hilal ve yıldız benzerliği şaşırtıyor
Kıyıdaki hilal ve yıldız benzerliği şaşırtıyor
Kıyıdaki hilal ve yıldız benzerliği şaşırtıyor
Kıyıdaki hilal ve yıldız benzerliği şaşırtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN SARIKAYALI

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