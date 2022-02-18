Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 Şubat günü İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan Liberya bayraklı CHENG MAY isimli geminin kurtarma görüntülerini paylaştı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 Şubat günü İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan Liberya bayraklı CHENG MAY isimli geminin kurtarma görüntülerini paylaştı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından 12 Şubat günü İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan 295 metre boyundaki CHENG MAY isimli Liberya bayraklı 170 ton kömür yüklü geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, makine arızası yaşayan geminin kaptanının yardım istediği konuşmayla birlikte geminin kurtarıldığı anlar yer aldı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Yerel