Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı - Haberler
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 Şubat günü İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan Liberya bayraklı CHENG MAY isimli geminin kurtarma görüntülerini paylaştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 Şubat günü İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan Liberya bayraklı CHENG MAY isimli geminin kurtarma görüntülerini paylaştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından 12 Şubat günü İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan 295 metre boyundaki CHENG MAY isimli Liberya bayraklı 170 ton kömür yüklü geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, makine arızası yaşayan geminin kaptanının yardım istediği konuşmayla birlikte geminin kurtarıldığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Liberya, Medya, Yerel, Haberler

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