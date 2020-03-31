Kıyamete Bir Kala filmi konusu nedir? Kıyamete Bir Kala oyuncuları ve Kıyamete Bir Kala özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kıyamete Bir Kala filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Kıyamete Bir Kala filmi hakkında Kıyamete Bir Kala konusu, Kıyamete Bir Kala özeti ve Kıyamete Bir Kala oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Kıyamete Bir Kala filminin detayları…

Kıyamete Bir Kala filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Kıyamete Bir Kala filmini izleyecek olanların merak ettiği Kıyamete Bir Kala konusu nedir, Kıyamete Bir Kala oyuncuları kimler ve Kıyamete Bir Kala özeti gibi konuları inceliyoruz.

KIYAMETE BİR KALA FİLMİNİN ÖZETİ

Tüm dünya büyük bir felaketin eşiğindedir. Dünyanın merkezinin fazla ısınması neticesinde tüm ülkelerde büyük depremler meydana gelmeye başlamıştır. Diğer yandan hapishaneden kaçan suçlular da şehir için bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm bu kaosun içinde Calvin, son anlarını yaşayan Los Angeles'ta eski bir cezaevinde rehin tutulan sevgilisini kurtarmaya çalışmaktadır.

KIYAMETE BİR KALA FİLMİ OYUNCULARI

Gina Holden

Christopher Judge

Raymond J. Barry

Kamar De Los Reyes

Greg Serano

Jon Mack

Melina Lizette