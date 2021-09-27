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Kıyafetleriyle sahneye damga vuran isimleri şu sözleriyle eleştirdi: O kıyafetler sakil duruyor

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Kıyafetleriyle sahneye damga vuran isimleri şu sözleriyle eleştirdi: O kıyafetler sakil duruyor

Şarkıcı Ebru Yaşar, önceki gün Nişantaşı City's de objektiflere takıldı. 4 Ekim'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde vereceği konser öncesi kıyafet provası için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Yaşar, koronavirüs geçene kadar konser vermeyeceğini açıklayan Tarkan'ın bu kararını, gülerek "Bizim ihtiyacımız var, Tarkan'ın yok" diye yorumladı.

Snob Magazin'in haberine göre; Harbiye konserine önem verdiği söyleyen Ebru Yaşar, giyeceği sahne kıyafetinin oldukça iddialı olacağını söyleyip "Kendimce iddialı. Açık değil. Mayo bikini değil, sahneye yakışacak bir kıyafet" dedi.

Ünlü şarkıcı, son dönemde kadın starların seksi ve iddialı sahne kostümlerin eğreti bulduğunu açıklayıp, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. 'Kimine yakışıyor, kimine yakışmıyor' diyen Ebru Yaşar, iddialı kıyafetleri özenti bulduğunu söyleyip, son dönemde kıyafetleriyle sahneye damga vuran isimleri şu sözleriyle eleştirdi: "Büyük sahnelerde belki 'evet' çok güzel oluyor ama bizde biraz özenti gibi duruyor sanki. Hala bizde oturmadı o. Bir tık özenti kalıyor. Belki sahneye göre tasarlanmıyor kıyafetler. Biraz sakil duruyor. Özenti duruyor bana göre. Biraz dikkat çekmek için yapıyor olabilirler. Dünya starlarına çok yakışıyorlar. Sahneleri çok büyük o yüzden onlara yakışıyor belki de. Bizde eğreti duruyor bence" dedi.

Ebru Yaşar, Tarkan'ın koronavirus salgını bitene kadar konser vermeyeceğini şeklindeki açıklamalarını ise "Onun kendi tercihi, olabilir. Yurt dışında yaşadığı içinde gelmek istemiyordur şu sıralar ama bizler çıkıyoruz. Gayet önlemler adı altında. Hayat devam ediyor arkadaşlar bir şekilde. Hepimiz işimizi özledik ve işimizi yapmak istiyoruz. Ben işime saygı duyuyorum. Bir emek verdim albüm yaptım" sözleriyle değerlendirdi. Yaşar, "Bu tür kararlar mali tablo ile ilintili mi sizce? " sorusuna ise gülerek "Bizim ihtiyacımız var, Tarkan'ın ihtiyacı yok. Bu olabilir" diye cevap verdi.
Kıyafetleriyle sahneye damga vuran isimleri şu sözleriyle eleştirdi: O kıyafetler sakil duruyor

Kıyafetleriyle sahneye damga vuran isimleri şu sözleriyle eleştirdi: O kıyafetler sakil duruyor

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Haber: Kıyafetleriyle sahneye damga vuran isimleri şu sözleriyle eleştirdi: O kıyafetler sakil duruyor - Haberler Magazin
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