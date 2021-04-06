Kıyafetlerini bırakıp ortadan kayboldu

Denizli'de bir kişi, kıyafet ve eşyalarını baraj gölünün kıyısına bırakarak ortalıktan kayboldu.

Denizli'de bir kişi, kıyafet ve eşyalarını baraj gölünün kıyısına bırakarak ortalıktan kayboldu. Balık avlamak için kullanılan malzemelerinde bulunduğu bölgede serinlemek için gölede girdiği düşünülüyor.

Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Ayhan Özdem, bir süre önce Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'na geldi ve ondan bir daha haber alınamadı. Aile üyelerinin cep telefonu ile aradığı Özdem'e ulaşamamaları üzerine baraj gölüne gelerek aramaya başladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Özdem'i arayan yakınları kısa süre sonra cep telefonu, cüzdanı ve kıyafetlerinin baraj gölünün kıyısında buldu. Aile üyelerinin polis ekiplerini arayarak ihbarda bulunmaları üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri balık adamlar ile baraj gölü içerisinde AFAD ve polis ekipleri ise baraj gölünün kıyısında arama çalışması başlattı.

SERİNLEMEK İÇİN GÖLE GİRMİŞ OLABİLİR

Özdem'in kıyafet ve eşyalarının bulunduğu bölgede balık avlanmada kullanılan malzemeler bulunurken, sosyal medya üzerinden ise 'Herkes kaderini yaşar' şeklinde açıklama yapması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Ancak Özdem'in serinlemek için göle girdiği ihtimali üzerine duruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı