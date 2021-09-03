Kıyafetleri teker teker patlıyor! Genç kadına göğüs küçültme ameliyatı da fayda etmedi
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Kıyafetleri teker teker patlıyor! Genç kadına göğüs küçültme ameliyatı da fayda etmedi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Amerika'da dansçı olarak çalışan ve göğüslerinin büyük olması nedeniyle ameliyat yaptıran genç kadın, 9 ay sonra kıyafetlerinin patlamasıyla büyük şaşkınlığa uğradı. Kıyafetlerinin teker teker patladığını söyleyen genç dansçı, durumuna çare arıyor.

Amerika'nın Los Angeles kentinde yaşayan kadının başına ilginç olaylar geldi. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayet ederek küçültme operasyonu yaptıran kadının göğüsleri 9 ay sonra yeniden büyümeye başladı. Bethanie Lyon isimli kadın, bu durumdan rahatsız olduğunu ancak ameliyatın risklerinden haberdar olduğunu söyledi.

KIYAFETLERİ TEK TEK PATLADI

Sırt ve omuz ağrılarını azaltmak için meme küçültme operasyonu geçiren 24 yaşındaki dansçı göğüslerinin tekrar büyümesi şaşkınlık yarattı. Bethanie Lyon, durumu sütyenlerinin küçük gelmesinden ve kıyafetlerinin göğüs bölgesindeki dikiş yerlerinin yırtılmasından anladı.

"TEK ÖZELLİĞİM BUYMUŞ GİBİ DAVRANILIYOR"

Lyon, "Boyutlarından her zaman utandım. İnsanlar sürekli yorum yaptı ve insanların benim hakkımda gördüğü tek şey buydu. Benimle ilişkilendirilen tek şey büyük bir göğsüne sahip olmaktı. Tabii kendim de sıkıntılar yaşıyordum. Dansçı olduğum ve sürekli hareket halinde olduğum için onları taşımak çok güç geliyordu. Bunun yanında sırt ve omuz ağrıları yaşıyordum. Kıyafet almak her zaman sorun olurdu, sevdiğim kıyafete girememek üzücü" dedi.

"AMELİYATIN RİSKLERİNİ BİLİYORDUM"

Lyon, ameliyatın risklerini bildiğini ve göğüslerinin tekrar büyüyebileceğinin farkında olduğunu da sözlerine ekledi. Yeniden büyümesinin hipotiroidi ve hormonal değişikliklerden kaynaklanabileceğine inanıyordu.

Kıyafetleri teker teker patlıyor! Genç kadına göğüs küçültme ameliyatı da fayda etmedi
Kıyafetleri teker teker patlıyor! Genç kadına göğüs küçültme ameliyatı da fayda etmedi
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Kıyafetleri teker teker patlıyor! Genç kadına göğüs küçültme ameliyatı da fayda etmedi - Haberler
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