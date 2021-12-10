Kıvılcım Ural kimdir? Kıvılcım Ural kaç yaşında, kaç çocuğu var? Kıvılcım Ural Kaan Tangöze ile mi evli?

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KIVILCIM URAL KİMDİR?

Kıvılcım Ural, 30 Mart 1992'de dünyaya geldi. Babası Fikret Ural ve ablası Gözde Ural'dır. Lise ve Üniversite eğitimini İzmir'de tamamladı. 60'lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitaristi Fikret Ural'ın kızı olan Kıvılcım Ural, babasının izinden giderek müzikle ilgilendi.

Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan Kıvılcım Ural, 9 Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölümü'nü tamamladı. Bestelerini arkadaşları ve yakın çevresiyle bir araya getiren Kıvılcım Ural, müziğin yanı sıra kısa film, dizi ve reklam projelerinde de yer aldı. Kıvılcım Ural son olarak "Rüya raporları" isimli müzik albümünü çıkardı.

Türk Rock Grubu Duman'ın "Elleri Ellerime şarkısının klibinde rol aldı. 'Mutlucu' gibi sanat filmlerinde başrol oynadı.

KIVILCIM URAL VE KAAN TANGÖZE EVLİ Mİ?

Kıvılcım Ural, Kaan Tangöze ile 25 Kasım 2018 tarihinde evlendi. Çiftin bir çocuğu var.

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