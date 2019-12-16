Kıvılcım Ural: Kaan'ın varlığı hem iyi hem kötü
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Kıvılcım Ural: Kaan'ın varlığı hem iyi hem kötü

İpek Atcan'ın sorularını yanıtlayan şarkıcı, evliliği ve müzik kariyeri hakkında konuştu: "Kaan'ın varlığı hem iyi hem kötü.

16.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:52
Kıvılcım Ural: Kaan'ın varlığı hem iyi hem kötü

İpek Atcan'ın sorularını yanıtlayan şarkıcı, evliliği ve müzik kariyeri hakkında konuştu: "Kaan'ın varlığı hem iyi hem kötü. Sonuçta o bir üstat. Ondan fikir almak benim için büyük şans. Kötü etkilediği durum yok aslında." Ural, oyunculuk yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Çok cesaretim yok. Yapabilir miyim diye düşündüğüm oldu ama. Bir oyuncu koçuyla deneyebilirim. Yapamazsam utanırım, uyuyamam herhalde."


Kaynak: Hürriyet

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